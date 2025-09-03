Фундамент и наружные стены новой поликлиники возвели в Чехове

Здание новой поликлиники в Чехове рассчитано на 500 посещений в день. Объект прошел проверку специальной комиссии под руководством депутата Госдумы Александра Когана.

Подрядная организация уже завершила монолитные работы. Ими также установлена кровля, остеклена большая часть здания.

Внутренние помещения готовы для выполнения работ по чистовой отделке, а также под установку систем водоснабжения и канализации, как в подвале, так и на этажах.

На площадке трудятся 20 рабочих и пять инженеров. Сейчас они монтируют металлоконструкции фасада, утепляют его, используя специальные материалы. Общая готовность объекта составляет 65 процентов.

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли депутат Госдумы Александр Коган, заместитель главы округа Александр Ротнов и представители местного управления капитального строительства оценили объем, качество и сроки выполнения работ. По словам Когана, данный проект финансируется как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Проект вошел в национальный проект «Здравоохранение» и государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». По условиям программы, завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2025 года.