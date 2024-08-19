Фундамент храма в честь погибших бойцов СВО заложили в Раменском

Фундамент храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» заложили на городском Дементьевском кладбище в Раменском. Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил чин с 17 августа.

Рабочие заложили фундамент и провели разметку стен. По проекту храм будет шестигранной формы с крестом 22 метра в высоту.

Благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов и игумен Никодим Лунев, а также настоятель Казанского храма Андрей Козорезов приняли участие в закладке капсулы. Заместитель главы Владимир Каменских, председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, руководитель Штаба комитета СВО Анастасия Солодкова, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, а также родные погибших, волонтеры и воспитанники патриотического клуба «Высота» присутствовали на богослужении.

«Строительство храмов во всей истории России считалось благородным делом. Храмы и церкви возводились в честь победы над болезнями и на полях сражений. Люди объединялись не только усилиями, но и верой. Поэтому строительство храма здесь, на Раменской земле, в честь наших раменчан — это еще и сохранение памяти о наших воинах, отдавших жизнь за нас с вами», — подчеркнула руководитель Раменского штаба комитета специальной военной операции Анастасия Солодкова.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел поздравил собравшихся с началом возведения храма и подарил каждому белую розу, как символ благословления.

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