Фундамент для нового оборудования подготовили в котельной № 19 в Апрелевке

Модернизация крупнейшей котельной продолжается в Апрелевке. Проект стал частью масштабной программы обновления объектов теплоснабжения в Наро-Фоминском округе.

В текущем году в котельной установят новое современное оборудование, которое уже закуплено и ждет монтажа. Рабочие залили фундамент для трех котлов. Четвертый смонтируют в следующем году. Агрегаты заменят пять устаревших котлов. Также будет полностью отремонтировано здание котельной, установят новую дымовую трубу и горелки.

Работы рассчитаны на два года, и после завершения модернизации котельная будет работать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное и энергоэффективное теплоснабжение десятков многоквартирных домов и социальных объектов Апрелевки.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ проинспектировал ход работ. Он отметил, что муниципалитет входит в число лидеров Подмосковья по реализации стратегии, заданной губернатором региона Андреем Воробьевым

«Мы выполняем поставленные задачи, и делаем это с опережением графика, демонстрируя образцовый подход к модернизации коммунального хозяйства», — подчеркнул Роман Шамнэ.