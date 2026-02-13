ФСИН Подмосковья отметила фильм корреспондента 360.ru Марии Михейчик

Корреспондент телеканала 360.ru Мария Михейчик получила благодарственное письмо ГУ ФСИН Московской области за подготовку документального фильма «Свобода. Ответственность». Ее работу отметили на мероприятии по подведению итогов работы регионального ведомства за 2025 год.

С докладами об итогах работы уголовно-исполнительной системы Подмосковья выступили высокопоставленные лица во главе с врио начальника регионального ГУ ФСИН Вадимом Голудиным.

Выступая перед собравшимися, он затронул первостепенную задачу ведомства — соблюдение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых и осужденных.

На торжественной церемонии руководители подразделений, получившие первые места, получили кубки и дипломы. Награду из рук Голудина получила и Мария Михейчик.