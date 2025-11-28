ФСБ Подмосковья пресекла хищение бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

УФСБ по Москве и Московской области

Фото: УФСБ по Москве и Московской области

Схему хищения бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа пресекли в Пермском крае совместно с управлением ФСБ по Москве и Московской области. Общий размер ущерба превысит один миллиард рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель коммерческой организации сговорился с работниками предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Путем заключения фиктивных договоров с поставщиками были обналичены и похищены средства, предназначенные для приобретения оборудования.

Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении злоумышленников. Сейчас оперативно-розыскные действия продолжаются.