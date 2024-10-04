«Фруктовые забеги» в Балашихе завершатся арбузным кроссом 6 октября

Любители бега и здорового образа жизни со всего региона соберутся в Балашихе на завершающий забег «фруктовой серии» — арбузный кросс. Спортивное мероприятие проведут в квартале Акатово.
Участники арбузного кросса преодолеют дистанции от одного до 15 километров с подъемами и спусками по живописному ландшафту городского округа Балашиха. Как и в прошлом году, на финише каждый легкоатлет угостится сладким арбузом, получит медали и другие памятные призы и подарки.
Арбузный кросс каждый год завершает «фруктовый сезон». В прошлом году мероприятие объединило более 800 участников.
Регистрацию на забег уже открыли на сайте. Число мест на спортивное мероприятие ограничено, поэтому всем желающим рекомендуют заполнить регистрационную форму заранее.