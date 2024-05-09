Фронтовые бригады поздравили ветеранов с Днем Победы в Шатуре | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 18:20 Фронтовые бригады поздравили ветеранов с Днем Победы в Шатуре Медиасток.рф

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Фронтовые бригады поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Болдырихина. Фронтовики также устроили концерт для Галины Бабкиной.

Когда Василию было всего пятнадцать лет, в Воронеже шли бои. Не видевшего жизни подростка взяли копать окопы, а в 1943 году 17-летнего юношу уже призвали на фронт. В составе войск МВД он прошел войну, встретил победу и демобилизовался в 1954 году. Сейчас Василию Ивановичу 97.

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«Эта акция действительно очень важна для нашего округа, для нашей страны в целом, поскольку очень важно сохранить память наших поколений о том великом подвиге, который совершили наши деды, наши прадеды в годы Великой Отечественной войны», — поделился директор Дома культуры им. А. А. Косякова Сергей Никонов.

Персональный концерт устроили для Галины Бабкиной, женщине удалось пережить Блокаду Ленинграда. Фронтовая бригада исполнила знаменитую «Катюшу», «В землянке» и, конечно же, «День Победы». Выездные концерты для ветеранов артисты дают уже четвертый год.

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