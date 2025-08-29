Фронтовик из Богородского округа Иван Щепа ушел из жизни на 102-м году

Печальное событие в жизни Богородского округа произошло 28 августа. На 102-м году из жизни ушел фронтовик, житель города Старая Купавна Иван Щепа.

Гвардии старший сержант Иван Щепа воевал на Калининском, Центральном и Третьем Белорусском фронтах. Во время Смоленской операции был ранен и эвакуирован в тыл. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и еще множеством других наград.

Буквально недавно, в апреле, Иван Васильевич отмечал свой 101 день рождения. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил именинника и вручил золотой знак и удостоверение Почетного гражданина Богородского округа фронтовику. До последнего Иван Васильевич был бодр и полон сил. 80-ю годовщину Великой Победы фронтовик отметил в Москве — принимал участие в Параде Победы на Красной площади.

Уходят ветераны, но потомки помнят и благодарят за добытую в сорок пятом году победу.

Отпевание участника войны, Почетного жителя Богородского округа Ивана Щепы состоится 30 августа в 10.00 в Святотроицком храме Старой Купавны.