Фронтовая бригада поздравила ветерана Виктора Драгина в Можайске

Участник венгерских событий и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Драгин с радостью и благодарностью принял поздравления. Артисты исполнили для него популярные и любимые песни военных лет.

Артисты прочитали трогательные стихи, выступили с проникновенными музыкальными номерами и вручили памятные подарки ветерану. Благодарные потомки выразили Виктору Семеновичу глубокую признательность и восхищение его мужеством и героизмом в годы войны.

Виктор Драгин служил в воздушно-десантных войсках, где получил бесценный опыт и закалил характер. Он вместе с советскими войсками в 1956 году участвовал в освобождении университета от мятежников в венгерском городе Веспрем. Взвод, куда входил Виктор Семенович, двигался в авангарде колонны советских войск, входивших в город. Благодаря решительным действиям советского подразделения, здание университета было успешно освобождено, а в городе восстановлен порядок.

После демобилизации Виктор Семенович устроился механиком и заведовал гаражом совхоза «Можайский». С 1982 года он продолжил свою карьеру на Можайском мясокомбинате вплоть до ухода на заслуженный отдых, посвятив много лет труду на благо родного региона.