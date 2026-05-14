Фронтовая бригада поздравила с Днем Победы ветерана в Зарайске
Фронтовая бригада в Зарайске поздравила с Днем Победы ветерана Екатерину Скороходову. В округе она осталась единственным свидетелем той великой и страшной эпохи.
Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Скороходовой было всего 17 лет. В 1941 году она добровольцем ушла на передовую. Совсем еще юная девчонка служила шофером на Северном морском фронте. Вывозила раненых и боеприпасы из бухты Ваенга (ныне Североморска). После Великой Отечественной вышла замуж за военного летчика, с которым колесила по всему Советскому Союзу. В этом году Екатерине Александровне исполнится 102 года.
Легендарную «Катюшу» — неформальный символ Великой Отечественной — пели всем двором. Глава округа Виктор Петрущенко вручил ветерану цветы и подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Она у нас осталась одна, та, которая может передать и рассказать нам как свидетель, что такое Великая Отечественная война, насколько это было тяжело, насколько это было жестко. Насколько это было несправедливо. И мы сегодня от партии „Единая Россия“, от нашего муниципального округа с однопартийцами пришли ее поздравить», — рассказал Виктор Петрущенко.
Такие мини-парады уже несколько лет дарят праздничное настроение героям Великой Отечественной войны.