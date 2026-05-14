Фронтовая бригада поздравила с Днем Победы ветерана в Зарайске

Фронтовая бригада в Зарайске поздравила с Днем Победы ветерана Екатерину Скороходову. В округе она осталась единственным свидетелем той великой и страшной эпохи.

Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Скороходовой было всего 17 лет. В 1941 году она добровольцем ушла на передовую. Совсем еще юная девчонка служила шофером на Северном морском фронте. Вывозила раненых и боеприпасы из бухты Ваенга (ныне Североморска). После Великой Отечественной вышла замуж за военного летчика, с которым колесила по всему Советскому Союзу. В этом году Екатерине Александровне исполнится 102 года.

Легендарную «Катюшу» — неформальный символ Великой Отечественной — пели всем двором. Глава округа Виктор Петрущенко вручил ветерану цветы и подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.