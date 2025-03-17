Фрязинскую гимназию откроют в сентябре после масштабной реконструкции

В здании гимназии на Полевой улице активно продолжаются работы по капитальному ремонту. Подрядная организация вышла на финишную прямую в отделочных работах, стремясь завершить проект к началу нового учебного года.

Реконструкция образовательного учреждения осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

На данный момент строители завершили все демонтажные работы и сосредоточились на внутренней отделке помещений и монтаже современных инженерных систем.

Проект капитального ремонта предусматривает комплексное обновление всех аспектов здания, включая полную замену кровли и облицовку фасада, а также обустройство входных групп. Внутри гимназии будут обновлены системы отопления, вентиляции и канализации, а также проведены внутренние отделочные работы. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории.

Завершить капитальный ремонт и открыть учебное заведение планируется в начале сентября этого года.