Фрязинский лесопарк опубликовал программу мероприятий на неделю

Сотрудники лесопарка во Фрязине подготовили масштабную программу мероприятий на эту семидневку. Для жителей организуют спортивные, развлекательные и культурные события.

Так, в среду участников клуба «Активное долголетие» приглашают на женскую гимнастику. Параллельно будет идти мастер-класс по рукоделию.

В четверг будет работать ИЗОстудия. Все желающие смогут раскрыть на ней свой творческий потенциал. Литературные дискуссии пройдут в рамках «Библиотечного калейдоскопа».

В субботу в лесопарке организуют тренировки по боксу. Принять участие в них могут не только профессионалы, но и новички.

«Фрязинский лесопарк продолжает развиваться как место, где встречаются природа, спорт и культура. Приходите, чтобы найти единомышленников, открыть новые увлечения или просто провести время с пользой в окружении живописных пейзажей», — прокомментировали представители лесопарка.