Фрязинский лесопарк опубликовал афишу мероприятий на неделю
Фрязинский лесопарк — место для прогулок и отдыха на природе, а также пространство для активного отдыха. Стало известно расписание мероприятий, в которых могут принять участие все желающие бесплатно.
Во вторник и среду прошли лекторий «В здоровом теле!», занятия по скандинавской ходьбе и женской гимнастике для участников клуба «Активное долголетие», а также творческая мастерская.
В четверг в 11:00 жители Раменского смогут порисовать на открытом воздухе. Новые техники изучат в изостудии в парке, при этом участникам предоставят все необходимые для этого материалы.
В пятницу пройдет «Библиотечный калейдоскоп». На мероприятии обсудят увлекательные книги и проведут литературную викторину — это отличная возможность познакомиться с новыми авторами и произведениями.
Программа во фрязинском лесопарке бесплатная. Добраться до места назначения можно на общественном транспорте или личном автомобиле.
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