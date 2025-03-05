Фрязинский лесопарк опубликовал афишу мероприятий на неделю

Фрязинский лесопарк — место для прогулок и отдыха на природе, а также пространство для активного отдыха. Стало известно расписание мероприятий, в которых могут принять участие все желающие бесплатно.

Во вторник и среду прошли лекторий «В здоровом теле!», занятия по скандинавской ходьбе и женской гимнастике для участников клуба «Активное долголетие», а также творческая мастерская.

В четверг в 11:00 жители Раменского смогут порисовать на открытом воздухе. Новые техники изучат в изостудии в парке, при этом участникам предоставят все необходимые для этого материалы.