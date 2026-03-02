Фрязинский лесопарк очистили от снега

Коммунальные службы округа перешли на усиленный режим работы, чтобы оперативно ликвидировать последствия обильных снегопадов и вернуть комфорт жителям. Особое внимание уделяется одной из самых любимых зон отдыха горожан — Фрязинскому лесопарку.

Здесь, благодаря слаженным действиям специалистов и использованию современной техники, продолжается масштабная очистка территории от зимних осадков. Только за последние пять дней из Фрязинского лесопарка было вывезено более 500 кубических метров снега. Для достижения таких результатов задействованы значительные ресурсы: на территории лесопарка ежедневно трудятся более десяти высококвалифицированных специалистов и работает более двадцати единиц специализированной техники, включая тракторы, погрузчики и самосвалы.

Уборка снега во Фрязине, как и по всей Московской области, ведется по отлаженной схеме. В первую очередь коммунальщики фокусируются на наиболее посещаемых участках: входные группы и центральные аллеи, а также парковочные зоны.

После того, как основные зоны освобождены от снежных завалов, техника и бригады рабочих переходят к менее загруженным прогулочным маршрутам, постепенно приводя в порядок всю территорию лесопарка.

«Отдельное внимание уделяется зонам активного отдыха. Безопасность детей и спортсменов является абсолютным приоритетом. Игровые городки и спортивные площадки очищаются в первую очередь и, при необходимости, обрабатываются противогололедными материалами. Это позволяет свести к минимуму риск падений и травм, обеспечивая возможность для комфортного отдыха и занятий спортом даже в зимнее время», — сообщили специалисты.