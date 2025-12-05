Фряновский керамический завод провел экскурсию для участников СВО

Участники СВО и их семьи посетили экскурсию на Фряновский керамический завод в рамках программы «Промышленный туризм». Они узнали о процессе производства плитки и возможностях трудоустройства.

На заводе производят керамическую плитку. В ассортименте как стандартные, так и дизайнерские решения.

Участники встречи ветераны узнали о процессе производства плитки: от выбора сырья до окончательной обработки и упаковки продукции. Им рассказали о современных технологиях, применяемых на заводе, а также о возможностях трудоустройства и участия в социальных проектах по поддержке ветеранов.

Экскурсии для участников СВО на подмосковные предприятия проводят по инициативе регионального правительства.