Фракция «Единой России» в Балашихе вошла в топ-10 Подмосковья

На заседании Московского областного Совета руководителей фракций «Единой России» в Красногорске подвели итоги работы депутатов за 2024 год и обсудили задачи на будущее. Лучшими признали фракции в Балашихе, Химках, Люберцах, Сергиевом Посаде, Богородском, Наро-Фоминске, Серпухове, Котельниках, Зарайске и Лыткарино.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Игорь Брынцалов отметил, что для лидирующих позиций важны системная и качественная работа депутатов, а также совместные мероприятия с участием депутатов всех уровней.

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов поздравил команду Балашихи. Он подчеркнул, что совместные усилия депутатов помогают быстрее реализовывать наказы жителей.

«В этом году в Балашихе построили новую школу на 1100 мест, капитально отремонтировали футбольное поле на стадионе „Орион“ и детский сад на улице Пионерской. Все эти объекты — часть народной программы партии, сформированной по наказам горожан», — сказал Тарас Ефимов.

Московский областной Совет руководителей фракций «Единой России» помогает депутатам из разных округов Подмосковья работать вместе и делиться опытом.

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