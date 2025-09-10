Фрагменты истребителя МиГ-3 обнаружили поисковики в Наро-Фоминском округе

В дремучих лесах территориального управления Атепцево участники «Наро-Фоминской поисковой экспедиции» нашли фрагменты истребителя МиГ-3. Самолет был сбит во время боевого вылета в октябре 1941 года.

Перипетии судьбы летчика удивительны и поистине уникальны. После того, как истребитель сбили фашисты, лейтенант Лемешкин попал в плен и содержался в нескольких концентрационных лагерях Германии и Италии. Пилот постоянно совершал из них побеги, отказывался работать, оказывал сопротивление лагерной полиции.

Специалист «Центра современной истории» Кирилл Чекмарев рассказал, что на одном из обломков обнаружили номер самолета 36/00. В результате исследований удалось установить личность пилота — Якова Лемешкина.

После окончания Великой Отечественной войны летчик-рекордсмен по побегам оказался уже в советском лагере, а затем и в ссылке. Лишь в 1965-м году Яков Лемешкин был полностью реабилитирован, награжден орденом Отечественной войны первой степени и восстановлен в звании старшего лейтенанта.

«Благодаря таким экспедициям нам из небытия удается доставать такие вот истории и рассказать о людях, которые ковали Победу», — поделился руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин.

В далеком 1941-м году на берегах реки Нара шли особенно ожесточенные сражения. Поисковым отрядам и историкам предстоит отыскать в сырой подмосковной земле еще немало тайн и историй подлинного мужества и героизма.