Фотовыставку «Женский образ и время» открыли в Серпухове

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женский образ и время». Экспозиция представлена работами участников Серпуховского фото-клуба, а ее автором идеи и куратором стал Алексей Карташов.

В выставке приняли участие 20 авторов, членов фото-клуба, которые представили 62 тщательно отобранные работы. На мероприятие пришли не только участники фотографического сообщества, но и их друзья из Пущинского фото-клуба, а также получатели социальных услуг Центра — люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры.

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Центра «Серпуховский» Ольга Ермилова подчеркнула, что фотографии вызывают сильные эмоции и воспоминания, помогают стимулировать восприятие окружающего мира. Такие выставки становятся местом встреч, где люди могут общаться, обмениваться мнениями и находить общие интересы.

Экспозиция обещает стать ярким событием для жителей города, объединяя искусство и возможность вдохновляющего общения. Фотовыставка доступна для гостей всех возрастов.