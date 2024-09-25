Фотовыставку «Жена героя» открыли в Солнечногорске

Экспозицию открыли в Доме культуры «Тимоново» городского округа Солнечногорск. На фотовыставке «Жена героя» представили 37 портретов. На них изображены жены ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.

На снимках женщины примерили кители своих мужей. Также фотографии дополнили трогательными письмами участниц выставки. Идею проекта, которая зародилась в Самаре, поддержали жены и матери Московской области.

«Это гораздо больше, чем выставка. Здесь собрали истории сильных духом женщин. Они каждый день проводят в ожидании и не теряют надежду. Одна из задач этого проекта — объединение жен военнослужащих для взаимоподдержки и взаимопомощи в эти непростые дни», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

В Подмосковье выставки организовали Комитет семей воинов Отечества Клина, женсовет 92-й исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

«Главная цель фотовыставки — привлечение внимания к таким семьям, оказание поддержки участникам специальной военной операции и боевых действий. А также это возможность сохранить память о тех, кто, к сожалению, не вернулся домой, отдав свои жизни за Родину», — подчеркнула организатор проекта Елена Чеснокова.

В торжественном открытии фотовыставки в Солнечногорске приняли участие героини проекта, ветераны военной службы, военнослужащие и гражданский персонал МО РФ, юнармейцы и учащиеся, члены семей военнослужащих — участников специальной военной операции.

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