Фотовыставку Владимира Горбатовского открыли в Ленинском округе

В сквере «Юность» подмосковного Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие фотовыставки «Русская зима», автором которой является известный ученый, литератор и фотохудожник Владимир Горбатовский из города Видное. На выставке представлены его работы, посвященные зимней красоте России.

Выставка включает фотоснимки зимних видов из различных регионов страны, таких как карельская тайга, заснеженные речные долины и ледовые просторы Байкала. Также посетители смогут увидеть фотографии животных и птиц, обитающих в этих краях.

«Это уже вторая выставка его работ. Ранее мы представляли экспозицию „Чудеса природы России“, а теперь — „Русская зима“. Здесь можно увидеть великолепные пейзажи, в основном из Горного Урала, Карелии и озера Байкал», — отметила заведующая выставочно-фондовым сектором дворца культуры «Видное» Ольга Панасюк.

Владимир Горбатовский подчеркнул важность печати фотографий, чтобы их могли наслаждаться не только на выставках, но и в книгах и альбомах.

Выставка «Русская зима» будет доступна для посещения всем желающим до 28 января.