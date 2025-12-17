Фотовыставку в память о журналисте Антоне Волошине открыли в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошло мероприятие, посвященное химкинскому журналисту Антону Волошину. Он погиб при исполнении профессиональных обязанностей.

К присутствующим обратился депутат Химок Глеб Демченко. Он подчеркнул, что воспоминания о журналистах сохраняются через их работы, фотографии и рассказы о них.

Гости и спикеры вспомнили трагические события на юго-востоке Украины, в том числе гибель российского журналиста Антона Волошина, Андрея Стенина, оператора Анатолия Кляна и корреспондента Игоря Корнелюка. Их посмертно наградили орденом Мужества, а в 2019 году в Луганске был открыт памятник журналистам, которые погибли в Донбассе.

Депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что подобные мероприятия демонстрируют ценность правды и важность передачи исторических сведений новым поколениям.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что для жителей регулярно организуются патриотические события, позволяющие чтить героев и их подвиги в общественном сознании.