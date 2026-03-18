Фотовыставку трудовой истории округа открыли в Наро-Фоминске

В Центральном Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске открылась фотовыставка «Трудовая слава родного округа». Экспозиция приурочена к празднованию Дня труда и продлится до конца месяца.

В этом году проекту исполнилось десять лет. За это время выставка превратилась в мост между поколениями. Участниками конкурса стали профессиональные фотографы и любители — каждый принес свой взгляд на малую родину. В итоговую экспозицию вошло около 30 работ.

Зрители увидят два взгляда на город. На одних снимках — знакомые улочки, праздничные демонстрации прошлых лет, будни сельских тружеников. На других — современный Наро-Фоминск. Центральная тема — человек труда. Фотографы запечатлели моменты, из которых складывается повседневная жизнь края: работа, забота, созидание.

«Мы хотим напомнить землякам, как важно чувствовать причастность к жизни города и страны. На этих снимках — истории людей, которые каждый день пишут летопись нашего округа. Выставка вдохновляет, показывает: общими усилиями мы создаем настоящее», — пояснили организаторы.

Вход свободный. Организаторы приглашают горожан приходить семьями, с друзьями, целыми классами.