Фотовыставку об истории города открыли на бульваре в Шатуре

Постеры, отражающие основные вехи в истории Шатуры и Рошаля, подготовили ко Дню муниципального округа. Выставка на бульваре Мира начала работу в понедельник, 8 сентября, и продлится до воскресенья, 14 сентября.

Экспозиция «Шатура во времени» состоит из 15 плакатов, каждый из которых повествует о том или ином периоде жизни города, о градообразующих предприятиях и о знаковых событиях. Жители по время прогулок по Шатуре смогут остановиться, прочитать интересные факты и лучше познакомиться с историей родного края.

«О главных природных богатствах расскажут фото из рубрики „Шатура заповедная“, о тяжелом труде торфяников поведает „Шатура торфяная“. Также здесь представлены иллюстрации к тому, как город выглядит сейчас и какие преобразования его ждут в ближайшее время», —рассказал один из организаторов выставки, фотограф Даниил Коблов.

В Рошале фотовыставку разместили на площади у спортивно-культурного центра. 10 постеров рассказывают о предприятиях химического кластера, которые динамично развиваются, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии, обеспечивают стабильность и вносят вклад в укрепление экономики страны. Большая часть из них продолжает традиции Рошальского химического комбината, продукция которого славилась даже за пределами России.