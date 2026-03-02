Фотовыставку о женщинах на войне откроют в Химках

В преддверии 8 Марта в Химках представят экспозицию, посвященную участницам Великой Отечественной войны. Выставка «Сильные духом: женщины войны» начнет работу 6 марта в выставочном комплексе «Артишок».

Гостям покажут редкие оцифрованные снимки, запечатлевшие женский подвиг на фронте и в тылу. Организаторы собрали кадры разных лет, чтобы напомнить о вкладе героинь в общую Победу.

«Мы хотим выразить дань уважения тем, кто приближал Победу, и дать возможность глубже узнать историю страны, — рассказали организаторы. — На снимках можно увидеть, какой была жизнь женщин в военные годы».

Выставка будет работать до 15 марта. Посетить экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Вход свободный для всех желающих.

Комплекс «Артишок» находится по адресу: Ленинский проспект, парк Толстого.