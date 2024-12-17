Фотовыставку о военном корреспонденте Волошине открыли в Химках

Вечер памяти Антона Волошина — журналиста, погибшего при исполнении профессионального долга на Украине, провели в многофункциональном социальном центре «Восход» городского округа Химки. Присутствующие посетили фотовыставку и узнали о деятельности земляка.

Антон Волошин родился и вырос в городском округе Химки. После окончания местной школы поступил в университет и начал карьеру на телевидении. Он работал звукорежиссером. Выполняя задание от редакции под Луганском, Антон Волошин и его коллега Игорь Корнелюк попали по обстрел миномета.

«Пусть эта выставка станет символом памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради правды, а также напоминанием о значимости профессии журналиста», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с начала июля. Она направлена на сохранение исторической правды.