Фотовыставку о культуре народов России откроют в Химках 17 октября

Экспозиция «Сила традиций: народы России» откроется в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. На ней представят 30 фоторабот, сделанных в разных регионах страны.

На выставке также покажут снимки победителей ежегодных всероссийских фотоконкурсов, которые организует Центр культуры народов России при Государственном Российском Доме народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова. Работы передают уникальную атмосферу и подлинность русской культуры. На них изображены народные праздники, обряды и гуляния, а также сцены быта.

Открытие мероприятия запланировано на 17 октября, а ознакомится с выставкой можно будет до конца ноября. Вход для всех свободный. Возрастное ограничение 0+.

Напомним, что Выставочный комплекс «Артишок» работает с 10:00 до 18:00. Выходные дни — понедельник и вторник. Место проведения: парк Толстого, Ленинский проспект, дом № 2а.