Фотовыставку о Коломенском кремле и его жителях откроют 7 сентября

Фото: Unsplash

В рамках Президентского фонда культурных инициатив в городском округе Коломна готовят проект-фотовыставку о кремле и его обитателях. Она продлится с 7 сентября по 30 сентября.

Уникальный в России жилой кремль расположен в Коломне. Фотопроект «Живущие в кремле» посвятили коломенцам, которые проживают на территории кремля.

На открытии выставки участники проекта поделятся своими рассказами и впечатлениями, а кураторы расскажут о результатах полугодового исследования жизни этих людей.

Фотовыставку торжественно откроют 7 сентября по адресу: город Коломна, улица Кремлевская, дом № 4.

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