Фотовыставку о градообразующих предприятиях открыли в Дубне

Фотовыставка «Разработка и производство — две стороны одной медали» рассказывает о сотрудниках корпорации «Промтех» — градообразующей корпорации в Дубне. В группе компаний трудятся более четырех тысяч человек.

«Мы хотели, чтобы все увидели, что у нас много разной и интересной работы, 90% и больше — это то, что в стране не делалось никогда, мы идем первыми. Нам тяжело, но мы идем, к нам приезжают люди со всей страны ради интересной работы», — отметил генеральный директор корпорации «ПРОМТЕХ» Валерий Шадрин.

Выставку открыли к юбилею градообразующих предприятий — «Опытно конструкторского бюро „Аэрокосмические системы“» и завода «Промтех-Дубна». Им исполнилось по 15 лет, а корпорации — 30.

«Предприятие достаточно закрытое, не все могут туда попасть. И хотелось бы, чтобы эта фотовыставка была еще одним поводом для гордости для наших работников», — пояснил генеральный директор АО «ПРОМТЕХ — Дубна» Тарас Рассолов.

В этом году инженеры создали систему электропитания самолета МС-21. Программу реализовали за два года. Это крупное достижение не только для Дубны, но и для всей России.

На открытии выставки глава Дубны отметил особую роль предприятия как в жизни города, так и страны.

«Хочу поблагодарить весь коллектив предприятия за успешную реализацию важных государственных задач, которые ставят наш президент и губернатор», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Главные герои выставки — рабочие, инженеры, мастера своего дела. Представленные предприятия корпорации Промтех — Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы», завод «Промтех-Дубна», «Дубненский завод коммутационной техники».