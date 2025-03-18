Фотовыставку о городах-героях открыли в школе № 2 в Лыткарине

В первом корпусе средней общеобразовательной школы № 2 состоялось открытие фотовыставки, посвященной бессмертному подвигу городов-героев Великой Отечественной войны. Экспозиция представила вниманию посетителей более 50 фотографий.

Организаторами мероприятия выступили ученицы седьмых классов. Они рассказали ученикам начальной школы об истории каждого города-героя. Девочки изучили архивные материалы и исторические факты.

Звание «Город-герой» — высочайшая награда, присуждаемая за исключительное мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Это звание носят двенадцать городов и Брестская крепость.

«Мы устроили эту выставку вместе с нашими педагогами. Нам очень понравилось быть ведущими, мы хотим и дальше рассказывать детям о важных исторических событиях», — сообщила ученица Мария Лушникова.

Помимо организации выставок, ученики школы № 2 участвуют в защите проектов, посвященных городам-героям и пионерам-героям.