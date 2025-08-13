Фотовыставку народных промыслов открыли в поселке Мечниково в Красногорске

В структурном подразделении Дома культуры «Луч» в поселке Мечниково городского округа Красногорск открыли выставку, посвященную народным промыслам России. Посетители узнают о ремеслах и традициях через фотографии.

В экспозиции представили фотографии работ, выполненных в разных стилях: гжель, хохлома, филимоновская игрушка, суздальская роспись, ломоносовский фарфор, дымковская игрушка, тульские пряники, матрешка, ярославская вышивка и другие.

К каждой фотографии организаторы прикрепили специальные карточки. По ним посетители выставки могут ознакомиться с историей, технологией и особенностями каждого из представленных промыслов.

Увидеть уникальные фотографии можно по адресу: поселок Мечниково, дом № 22, помещение № 1. Выставка продлится до 31 августа. Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.