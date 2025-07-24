Фотовыставку «Моя семья» открыли в Зарайске

пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

Открытие фотовыставки «Моя семья» прошло в доме культуры деревни Карино муниципального округа Зарайск. Жители предоставили десятки старых фотографий из семейных архивов, которые включили в экспозицию.

Выставка стала частью проекта «Успех в единстве поколений», направленного на укрепление семейных ценностей и связей между поколениями.

Организаторы рассказали, что инициатива помогла в сохранении исторической памяти и духовных устоев общества. Депутат совета муниципального округа Зарайск Наталья Беликова вручила благодарственные письма участникам экспозиции.

Фотовыставка продолжит работу. Все желающие могут посетить ее, увидеть и и ближе познакомиться с уникальными семейными историями жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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