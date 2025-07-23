Фотовыставку «Мир моими глазами» открыли в Серебряных Прудах

Открытие новой фотовыставки «Мир моими глазами» прошло в Серебряно-Прудской центральной библиотеке. Свои работы показала Анастасия Богатовой. Экспозиция была организована при участии серебряных волонтеров.

Анастасия Федоровна рассказала, что интерес к фотографии у нее был с детства, благодаря увлечению фотографией отца, который охотно рассказывал об этом детям. Позднее автор обучалась фотоделу в дистанционном формате, посещала лекции, семинары, выполняла практические задания.

Собравшиеся также узнали, что работы публиковались в различных изданиях. Ряд фотографий был использован в интерьере инфекционного отделения, администрации больницы, в частных коллекциях и в библиотеках округа.

Анастасия Богатова получала значимые награды. Например — почетную грамоту губернатора Московской области за победу в фотоконкурсе «В объективе Подмосковье».

Посетители выставки высоко оценили экспозицию. Особый интерес вызвали фотографии, сделанные в Серебряных Прудах, узнаваемых всеми местах. Выставка продлится весь август.