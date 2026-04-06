Фотовыставку корреспондента Егора Седова открыли в Раменском округе

Журналист презентовал свои работы в туристско-информационном центре. Их можно оценить до конца апреля.

Фотовыставка «Жизнь глазами корреспондента» включила в себя кадры, пойманные объективом за шесть лет работы Егора Седова.Экспозиция собрана из трех частей со своей историей.В каждом снимке отображена любовь к Родине и землякам.

Первый смысловой блок посвящен патриотизму: здесь представлены кадры с молодежных мероприятий, которые показали, как идеи превратились в конкретные дела. Вторая часть работ переносит зрителя в спокойное течение гражданской жизни. На снимках — природа Раменского округа, городские события и простые мгновения повседневности. Третий раздел — самый пронзительный. Это фотографии, которые отразили вклад Раменского округа в помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Снимки раскрыли иную реальность, полную вызовов, мужества и самоотверженности людей, которые оказали помощь тем, кто на передовой.

В числе первых зрителей, мероприятие посетили представители администрации Раменского округа, ветеранские организации, члены Союза журналистов Подмосковья и жители муниципалитета.