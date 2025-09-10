Фотовыставку ко Дню города открыли в Музее истории Лобни

В экспозиции представили черно-белые архивные снимки и современные фотографии, на которых запечатлели городской округ Лобня в разные периоды. Выставка продлится до конца сентября.

Посетители увидят, как менялась Лобня в течение десятилетий — от первых промышленных предприятий до современных благоустроенных пространств.

Гостям выставки также предложат посмотреть видеопрезентацию «Новая жизнь музейных фотографий». Зрители увидят цифровые копии исторических снимков до и после профессиональной реставрации. Над восстановлением и оцифровкой архивных материалов трудились сотрудники музея.

Жителей и гостей Лобни ждут в Музее истории по адресу: улица Жирохова, дом № 2. Подробности по телефону: +7 (498) 619-55-35.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.