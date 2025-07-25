Фотовыставку к юбилею электростанции открыли в Шатуре

Экспозиция под названием «Рождение легенды» разместилась на бульваре Мира. Она посвящена 105-летию одной из старейших тепловых электростанций России — Шатурской ГРЭС.

Жители и гости Шатуры смогут узнать историю развития электростанции, прогуливаясь по городу. Под открытым небом представлены уникальные негативы и старые фотографии, которые бережно хранят в музее истории Шатурской ГРЭС.

Руководитель пресс-службы филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Евгения Метелкина рассказала, что в годы Великой Отечественной войны ряд электростанций Московской области был демонтирован, а Шатурская ГРЭС работала круглые сутки на полную мощность, снабжая электроэнергией Москву и Московскую область. Она приводила в движение тысячи станков, изготовляющих оружие для борьбы с фашистами. «Каждый понимал важность своего труда и работал, не жалея себя. Нам очень важно сохранить память о подвиге шатурских энергетиков», — подчеркнула Евгения Метелкина.

За свою историю Шатурская ГРЭС неоднократно модернизировалась, вводились в эксплуатацию новые котлы и турбины. В 30-е годы ХХ века она была самой крупной и экономичной торфяной электростанцией в мире с мощностью 180 мегаватт.

Сегодня в эксплуатации станции находятся семь энергоблоков суммарной мощностью 1500 мегаватт. ГРЭС способна работать на четырех видах топлива: газе, угле, мазуте, торфе.