Фотовыставку к «Диктанту Победы» открыли в парке Видного

В городе Видное Ленинского городского округа 20 апреля открылась фотовыставка, приуроченная к международной патриотической акции «Диктант Победы», которая пройдет 24 апреля. Экспозиция отражает историю проекта, а также рассказывает о подвигах героев Московской области в годы Великой Отечественной войны.

Выставка демонстрирует, как проект расширяет географию — от Арктики до Международной космической станции. Отдельный блок экспозиции посвящен нововведениям 2026 года, которые позволяют участникам готовиться к диктанту в интерактивном формате.

«Благодаря таким проектам мы не просто сохраняем подлинные страницы истории, а передаем их молодежи в современных и понятных форматах. Каждый стенд — это истории человеческих судеб, примеры подвига и чести. Участие в „Диктанте Победы“ — это возможность не только проверить свои знания, но и почувствовать личную ответственность за сохранение памяти», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В этом году тест на знание истории пройдет на более чем 1400 площадках Московской области. Он посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а часть вопросов касается битвы за Москву.

В 2026 году «Диктант Победы» состоится в восьмой раз. В прошлом году в акции приняли участие жители 97 стран. В России и за ее пределами работали десятки тысяч площадок — от школ и вузов до атомных станций, арктических станций и Международной космической станции. В Московской области диктант написали порядка 70 тысяч жителей. Выставки, открывшиеся по всему региону, позволяют участникам лучше подготовиться к тестированию и освежить знания об истории Великой Отечественной войны.