В преддверии праздника в выставочном комплексе «Артишок» представили трогательную экспозицию о семьях участников специальной военной операции из Химок. Каждая фотография на выставке рассказывает отдельную историю любви и верности.

В центральном зале комплекса «Артишок» открылась выставка под названием «Герои нашего времени — история большой любви». Экспозиция включает 20 портретов семей бойцов СВО, среди которых мамы, жены и дети, а также семьи погибших участников. Отдельный раздел проекта получил название «Семья героя».

«Наши активисты уникальны. Участие в данном проекте это еще одна возможность сохранить память о своих мужчинах, которыми все мы гордимся. Это наш первый опыт, он получился невероятно трогательным. Следующим этапом мы уже вместе готовим выставку „Дети героев“», — поделилась руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева.

Автором фотопроекта стала химкинский фотограф Карина Лактина. Для портретов она выбрала насыщенный изумрудный фон, чтобы создать более глубокую композицию и передать эмоциональное настроение героев снимков.

Посетить выставку можно до 13 июля. «Артишок» открыт для гостей с 10:00 до 18:00, выходные дни — понедельник и вторник.