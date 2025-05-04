Фотовыставки с героями Великой Отечественной войны открыли в Подольске

В Подольске по инициативе главы города Григория Артамонова в популярных общественных местах открылись фотовыставки под открытым небом, приуроченные к Дню Победы. На экспозициях представлены портреты героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

В парке имени Виктора Талалихина была организована выставка «Вехи героев», посвященная подольчанам — участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Здесь собрано 35 портретов бойцов, которые защищали Родину в ходе специальной военной операции.

В сквере Поколений и на бульваре 65-летия Победы размещены экспозиции с уникальными фотографиями, отражающими ключевые моменты Великой Отечественной войны.

На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск можно увидеть портреты героев Великой Отечественной войны. Среди них — Герой Советского Союза, военный летчик Виктор Талалихин, известный ночным тараном, и генерал-майор Василий Смирнов с курсантами, чей подвиг в 1941 году сыграл важную роль в защите Москвы. Также представлены фотографии Героя Советского Союза, выпускницы школы снайперов Подольска Татьяны Барамзиной, легендарного бронепоезда «Подольский рабочий» и трудовых коллективов оборонных заводов.

Особое внимание уделено стенду, посвященному военврачу Николаю Маштакову, который спас сотни жизней как в годы войны, так и в мирное время.