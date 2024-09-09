Фотовыставка к 500-летию местного кремля открылась в Коломне

В Коломне открылась фотовыставка «Живущие в кремле». Она приурочена к 500-летию строительства крепости.

Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В день открытия ее посетили более 250 жителей и гостей города.

Кремль в Коломне уникален тем, что на его территории сохранились жилые дома. Новый фотопроект посвящен тем, кто там живет.

«Мы хотели достигнуть нескольких целей: показать жителям кремля, что они очень важны, и сплотить их. Также важно было рассказать многочисленным городским экскурсоводам об этой малоизвестной части жизни главной достопримечательности города», — поделилась руководитель проекта Дарья Серикова.

Бесплатная фотовыставка будет работать ежедневно до конца сентября по адресу: Коломенский кремль, улица Кремлевская, дом № 4.

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