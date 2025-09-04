Фотовыставка военных корреспондентов открылась в Мособлдуме

В Мособлдуме открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». На ней представили фотографии военных корреспондентов, показывающие последствия действий украинских войск для мирных жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей и приграничных территорий.

«Мы считаем важным показать фотовыставку на своей площадке. Вместе с федеральными коллегами Московская областная Дума стремится донести правду о трагических событиях. С 2014 года не прекращаются удары со стороны киевского режима по мирным городам и поселкам. Спасибо мужественным участникам СВО, которые делают все, чтобы травля наших людей закончилась раз и навсегда. Спасибо военкорам, которые рискуя собой, стремятся донести миру правду», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выставку разместили на третьем этаже центра «Новатор». Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что цель экспозиции — рассказать о трагедии Донбасса и соседних регионов, сохранить память о погибших и обратить внимание на разрушения и страдания мирного населения.

Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Подмосковья Кирилл Лосунчуков добавил, что сам не раз видел обстрелы школ, где находились только дети и мирные жители. Военный корреспондент Андрей Ященко рассказал, что вместе с коллегами начал снимать в Донецке в первые дни СВО и сразу столкнулся с обстрелами. При нем погибла мирная жительница, и это воспоминание останется с ним навсегда.