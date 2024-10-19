Фотовыставка Владимира Штырикова открылась в картинной галерее в Балашихе

Торжественное открытие фотовыставки известного фотографа Владимира Штырикова под названием «Мой взгляд. Мой мир» состоялось в картинной галерее в Балашихе. В экспозиции представлены десятки работ, сделанных в поездках по России и за рубежом, а также особый раздел, посвященный Балашихе и ее окрестностям.

На выставке можно увидеть как пейзажные, так и стрит-фотографии, которые отражают уникальную атмосферу родного города. Открытие прошло в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Геннадий Попов, руководитель фракции, поздравил гостей с этим значимым событием.

«Благодарю сотрудников картинной галереи за организацию экспозиции, а Владимиру Юрьевичу желаю вдохновения и новых творческих успехов!» — отметил Попов.

Владимир Штыриков увлекается фотографией с детства, однако к профессиональной деятельности он пришел только около десяти лет назад. За это время ему удалось участвовать в двух экспедициях с журналом National Geographic, что стало важным шагом в его карьере.

«Я просто люблю запечатлевать мир вокруг себя, и каждое новое фото — это новый шаг в моем творчестве, » — поделился Штыриков.

Несмотря на то что он считает себя любителем, Штыриков является участником и победителем многих престижных выставок как в России, так и за ее пределами. Он также является членом Творческого Союза Художников России.

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