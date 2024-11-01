Фотовыставка о работе Следственного комитета России открылась в Лобне

В Центральном парке культуры и отдыха Лобни открылась передвижная фотовыставка Следственного комитета РФ. Особое место на выставке занимают фотографии, посвященные трагическим событиям и расследованию уголовных дел, связанных с конфликтом в Донбассе.

Исполнительный директор Молодежного союза «Юный следователь» Алексей Хворостянко, один из организаторов выставки, подчеркнул важность проведения экспозиции именно в Лобне. Город имеет значительное историческое значение, став ближайшим к Москве рубежом, где Красная Армия остановила немецко-фашистские войска в годы Великой Отечественной войны.

Кроме фотографий, на выставке представлены артефакты, вывезенные из зоны специальной военной операции, что добавляет экспозиции особую значимость и эмоциональную глубину.

Выставка будет доступна для посещения до 4 ноября, после чего она продолжит свое путешествие по другим городам России, знакомя все больше людей с деятельностью Следственного комитета и историческими событиями, которые он исследует.

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