Фотовыставка о работе неонатологов открылась в Коломне

Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Право на чудо». Одной из героинь выставки стала Алина Маслова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Коломенском перинатальном центре. Она отметила, что неонатология — это профессия для тех, кто искренне переживает за детей. Здесь работают люди, которые отдают все свои знания, силы и любовь, чтобы помочь малышам справиться с тяжелыми состояниями и обеспечить им лучшее качество жизни в будущем.

Проект подчеркивает важность работы специалистов, чья самоотверженность помогает спасать самых маленьких пациентов.

Посетить выставку могут все желающие, а узнать истории врачей, чьи портреты представлены на ней, можно на странице фотопроекта «Гордость в маленьких победах» на сайте фонда.