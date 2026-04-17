Фотовыставка о пожарной службе открылась в Ленинском округе

В сквере «Юность» в Видном открылась фотовыставка «Отважному гарнизону — 55!». Экспозиция приурочена ко Дню пожарной охраны и 55-летию Видновского гарнизона пожарной охраны.

На стендах представлены архивные снимки, начиная с 1970-х годов. Посетители видят кадры учений, ликвидации возгораний и повседневной службы сотрудников. Материалы собраны из ведомственных архивов и частных коллекций.

Инициатором проекта стал председатель Совета ветеранов Видновского гарнизона пожарной охраны Владимир Русов. Он отметил, что история подразделения началась в 1971 году со строительства пожарной части на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. В экспозиции отражены разные этапы развития службы, включая современные направления работы.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин подчеркнул значение сохранения памяти о службе.

«Сегодня мы собрались, чтобы поблагодарить наших ветеранов за неоценимый опыт, которым они делятся с молодым поколением. Мы ежегодно чтим их труд и стараемся оказывать адресную поддержку. Представленные здесь фотографии — это не авторские работы, а живая летопись из наших архивов», — сказал он.

По словам Владимира Русова, выставка показывает развитие профессии за 55 лет.

«Мы постарались отразить разные периоды: от первых шагов гарнизона до современности. Особое внимание уделили профилактике пожаров. Сегодняшний пожарный — это специалист с глубокими техническими знаниями, и выставка наглядно показывает, какой путь прошла профессия за эти 55 лет», — отметил Русов.

Экспозиция разделена на тематические блоки, включая черно-белые архивные материалы и современные фотографии. Выставка доступна для всех желающих и работает без ограничений по времени.