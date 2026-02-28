Фотовыставка о детях с редкими заболеваниями открылась в Лобне

В Центральной библиотеке Лобни состоялось открытие фотовыставки «Свой среди чужих», посвященной подопечным АНО «Добрология» — детям с орфанными и редкими заболеваниями. В мероприятии приняли участие глава округа Анна Кротова, депутаты и представители Общественной палаты.

На выставке представили снимки 15 детей, на которых профессиональные фотографы запечатлели моменты радости, искренности и внутренней силы юных моделей. Рядом с каждым портретом размещены QR-коды: отсканировав их, можно узнать подробнее о ребенке, его увлечениях и личной истории, рассказанной мамами.

Глава округа Анна Кротова поблагодарила основательницу «Добрологии» Елену Демчинскую: «Ваш труд и это прекрасное детище, а также безграничная теплота к подопечным заслуживают восхищения».

Выставка работает по адресу: улица Чехова, 5. Вход свободный.