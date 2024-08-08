Фотовыставка ко Дню строителя пройдет в музее истории Лобни 10 августа

Посетители узнают интересные факты о празднике, увидят редкие фотографии и уникальные экспонаты. В экспозиции будут представлены работы лобненских мастеров Сергея Заволокина и Бориса Сысоева, а также материалы из знаменитого журнала «Огонек». Кроме того, представят предметы из частных коллекций, включая продукцию мастерских керамических заводов, сотрудничавших с Лобненским заводом строительного фарфора.

Напомним, что музей находится на улице Жирохова, 2. Он основан в 1981 году и с тех пор активно работает над сохранением памяти о героических страницах истории, вписанных лобненцами в историю Великой Победы. По словам сотрудников музея, их главная цель — воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».