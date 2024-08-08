Фотовыставка ко Дню строителя пройдет в музее истории Лобни 10 августа

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В музее истории города Лобня пройдет краеведческая фотовыставка, посвященная Дню строителя. Мероприятие состоится 10 августа в 13:00.

Посетители узнают интересные факты о празднике, увидят редкие фотографии и уникальные экспонаты. В экспозиции будут представлены работы лобненских мастеров Сергея Заволокина и Бориса Сысоева, а также материалы из знаменитого журнала «Огонек». Кроме того, представят предметы из частных коллекций, включая продукцию мастерских керамических заводов, сотрудничавших с Лобненским заводом строительного фарфора.

Напомним, что музей находится на улице Жирохова, 2. Он основан в 1981 году и с тех пор активно работает над сохранением памяти о героических страницах истории, вписанных лобненцами в историю Великой Победы. По словам сотрудников музея, их главная цель — воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

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