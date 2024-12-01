Фотовыставка ко Дню памяти погибших солдат прошла в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших солдат. В рамках события прошла фотовыставка клуба «Образ», организованная в рамках партийного проекта «Историческая память».

На мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов округа Татьяна Голод и депутат Юрий Махов, которые приняли активное участие в программе.

Особенным моментом стало присутствие почетного гостя — дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-космонавта, генерал-полковника и доктора технических наук Петра Ильича Климука. Его участие стало символом мужества и героизма, вдохновляющим примером для всех собравшихся.

Среди гостей также были участники специальной военной операции, чьи подвиги вызывают глубокое уважение, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной организации «Боевое братство» и Почетный ветеран Подмосковья Владимир Павлович Шлычков. Всем им была выражена благодарность за их вклад в сохранение исторической памяти и связь поколений.

Организаторы мероприятия отметили участников фотовыставки благодарственными письмами от Совета депутатов округа, подчеркнув их значимый вклад в развитие культуры и общественной жизни региона.

Депутат Юрий Махов подчеркнул, что важно помнить о жертвах, принесенных ради свободы нашей страны, и передавать эту память будущим поколениям.

Мероприятие стало значимым событием для жителей округа, объединившим людей разных поколений вокруг общей идеи сохранения памяти о подвигах прошлого.

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