Фотовыставка ко Дню медицинского работника открылась в Ногинске

Стенды с портретами медицинских работников появились на Фонтанной площади в Ногинске. Открывшуюся там выставку приурочили к профессиональному празднику.

В экспозиции представили 18 фотопортретов сотрудников подстанции скорой медицинской помощи и Ногинской больницы. Выставка продлится около месяца. Также на днях пройдет торжественное мероприятие, посвященное 195—летию здравоохранения в Богородском округе.

За годы развития медицины в муниципалитете немало талантливых враче работали в округе. Среди них: Роман Буткевич, Александр Быстрицкий, Георгий Николаев Георгий, Петр Листов, Георгий Недумов, Николай Калитиевский, Евгений Лескин, Иван Смагин, Лев Иванов, Сергей Соколов и Анатолий Лившиц.

Напомним, что предыдущая выставка в этой локации была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войны и рассказывала о 20 современных героях СВО и героях времен.