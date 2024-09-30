Фотовыставка к 685-летию Серпухова открылась в парке Олега Степанова

В парке имени Олега Степанова в Серпухове открылись фотовыставки известных художников Виктора Лосмана и Владимира Гришина. Экспозиции посвятили 685-летию города.

Проект «Серпухову с любовью» подготовили при участии пущинского Центра культурного развития «Вертикаль». На фотоснимках запечатлены улицы Серпухова, храмы и монастыри, виды с Соборной горы.

«Мы впервые подготовили такую масштабную выставку ко Дню города. В закрытых помещениях у нас были выставки, посвященные Серпухову, но на открытой площадке — в первый раз», — рассказал Владимир Лосман.

Выставку Владимира Лосмана расположили в арт-кластере парка возле пруда, а экспозицию Владимира Гришина с видами Серпухова — в доме творчества «Центральный».

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