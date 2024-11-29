Фотовыставка к 50-летию поселка Зеленый открылась в Ногинском округе

В Доме культуры поселка Зеленый открылась уникальная выставка фотографий, посвященная 50-летию населенного пункта. Сотрудники собрали более 100 снимков, которые датируются с 1950-х по 1990-е годы.

В ноябре 1974 года исполком Московского областного Совета депутатов официально зарегистрировал поселок Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). Ему присвоили название Зеленый.

В Доме культуры собрали уникальную фотовыставку «Зеленый: 50 лет вместе». Посетители смогут познакомиться с историей в снимках.

Организаторы постарались сохранить идентичность и память о людях, которые развивали поселок.

Экспозиция открыта в Доме культуры до 28 декабря.

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