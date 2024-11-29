Фотовыставка к 50-летию поселка Зеленый открылась в Ногинском округе

В Доме культуры поселка Зеленый открылась уникальная выставка фотографий, посвященная 50-летию населенного пункта. Сотрудники собрали более 100 снимков, которые датируются с 1950-х по 1990-е годы.
В ноябре 1974 года исполком Московского областного Совета депутатов официально зарегистрировал поселок Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). Ему присвоили название Зеленый.
В Доме культуры собрали уникальную фотовыставку «Зеленый: 50 лет вместе». Посетители смогут познакомиться с историей в снимках.
Организаторы постарались сохранить идентичность и память о людях, которые развивали поселок.